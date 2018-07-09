Аршавин вошел в десятку лучших бомбардиров "Кайрата"

Футболист выступает за алматинцев с марта 2016 года.

Российский полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин в матче с павлодарским «Иртышом» (4:0) отметился голом и двумя результативными передачами, передает zakon.kz со ссылкой на футбольный клуб.

"Забитый мяч стал для Андрея 22-м в желто-черной форме в рамках Премьер-лиги Казахстана и, тем самым, внес его в десятку лучших бомбардиров алматинского клуба в истории чемпионата Казахстана", - говорится в сообщении.

Всего на счету у Аршавина 89 матчей за «Кайрат», 28 забитых голов и 34 результативных передач во всех турнирах.

Фото: ФК "Кайрат"