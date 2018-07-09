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В Уральске женился парень, подаривший почку девушке из Шымкента

Мужчине в акимате предложили работу охранником.

Фото : Динары Киндербаевой, Хабар 249 июля 2018, 12:18

В минувшие выходные состоялась свадьба Абзала Адилова, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Свадьба прошла в одном из кафе города. Как отмечается в статье, перед свадьбой отзывчивые люди сами звонили и предлагали свои услуги бесплатно. Тамада, водитель, видеооператор и фотограф не взяли за свои услуги деньги.

Избранницей Абзала стала девушка из Шымкента по имени Айгерим. Она узнала о доброте и отзывчивости молодого парня и поехала вместе с любимым в далекий и незнакомый Уральск.

Напомним, в октябре 2017 года Абзал Адилов отдал свою почку Жамиле Байсериковой из Шымкента. Девушке срочно нужна была операция по пересадке почки и Абзал добровольно стал донором. Однако у него возникли проблемы с трудоустройством. Как оказалось, около года ему нельзя было поднимать более 5 килограммов, по своей профессии он работать не мог, а на бирже вакансий охранника не было. По словам Абзала, после выхода статьи о нем, его вызвали в акимат города и предложили работу охранником.


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