Сбербанк дарит авто в подарок, снижая ставку от 1% по кредитной программе "Доверительный кредит"

Клиенты, оформившие кредит во время проведения акции, автоматически участвуют в розыгрыше автомобиля Hyundai Elantra.

Сбербанк информирует об изменении ставок по программе «Доверительный кредит».

До 25 августа клиенты банка могут оформить займ на сумму от 150 тысяч до 6 миллионов тенге по сниженной ставке от 1%. Клиенты, оформившие кредит во время проведения акции, автоматически участвуют в розыгрыше автомобиля Hyundai Elantra.

Ставка от 1% действительна для клиентов, оформивших кредит в период действия акции: с 25 июня по 25 августа 2018 года. Клиенты могут подать заявку на кредит и получить одобрение онлайн через сайт Банка.

"Готовь сани летом" – эта поговорка актуальна всегда. Наше акционное предложение сможет легко решить сразу несколько задач клиента – обеспечить себя достойным отпуском, подготовить ребенка к школе, закрыть вопрос с ремонтом или строительством до наступления осени и решить многие другие вопросы, - Заместитель Председателя Правления ДБ АО "Сбербанк" подчеркнул Алексей Акимов. – В период летних отпусков такой инновационный и доступный займ, с льготной кредитной ставкой, как никогда актуален".

Подробнее с условиями можно ознакомиться здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!