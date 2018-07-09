Сбербанк дарит авто в подарок, снижая ставку от 1% по кредитной программе "Доверительный кредит"
Клиенты, оформившие кредит во время проведения акции, автоматически участвуют в розыгрыше автомобиля Hyundai Elantra.
Фото : Сбербанк9 июля 2018, 12:23
Сбербанк информирует об изменении ставок по программе «Доверительный кредит».
До 25 августа клиенты банка могут оформить займ на сумму от 150 тысяч до 6 миллионов тенге по сниженной ставке от 1%. Клиенты, оформившие кредит во время проведения акции, автоматически участвуют в розыгрыше автомобиля Hyundai Elantra.
Ставка от 1% действительна для клиентов, оформивших кредит в период действия акции: с 25 июня по 25 августа 2018 года. Клиенты могут подать заявку на кредит и получить одобрение онлайн через сайт Банка.
"Готовь сани летом" – эта поговорка актуальна всегда. Наше акционное предложение сможет легко решить сразу несколько задач клиента – обеспечить себя достойным отпуском, подготовить ребенка к школе, закрыть вопрос с ремонтом или строительством до наступления осени и решить многие другие вопросы, - Заместитель Председателя Правления ДБ АО "Сбербанк" подчеркнул Алексей Акимов. – В период летних отпусков такой инновационный и доступный займ, с льготной кредитной ставкой, как никогда актуален".
Подробнее с условиями можно ознакомиться здесь.
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