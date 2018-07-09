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После 12-ти часов за рулем водитель заснул на трассе Астана-Кокшетау

Искали паркинг, но не нашли - водитель.

Фото : Скриншот9 июля 2018, 12:30

Поездка водителя Виталия Самнеева едва не закончилась аварией, передает City01.kz.

На видео с регистратора видно, что автомобиль едет по трассе ночью. В какой-то момент, не снижая скорости, он уходит вправо и почти вылетает за обочину. Раздаётся женский крик, после чего авто резко выворачивает в обратную сторону и почти разворачивается вокруг своей оси. Затем автомобиль направляется по ходу движения и останавливается на обочине.

"Ехали 12 часов без остановки. Искали паркинг, но не нашли", - написал Самнеев в соцсетях.


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