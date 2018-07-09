После 12-ти часов за рулем водитель заснул на трассе Астана-Кокшетау
Искали паркинг, но не нашли - водитель.
Фото : Скриншот9 июля 2018, 12:30
Поездка водителя Виталия Самнеева едва не закончилась аварией, передает City01.kz.
На видео с регистратора видно, что автомобиль едет по трассе ночью. В какой-то момент, не снижая скорости, он уходит вправо и почти вылетает за обочину. Раздаётся женский крик, после чего авто резко выворачивает в обратную сторону и почти разворачивается вокруг своей оси. Затем автомобиль направляется по ходу движения и останавливается на обочине.
"Ехали 12 часов без остановки. Искали паркинг, но не нашли", - написал Самнеев в соцсетях.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4927196-265c1cbad7907e8efece0110fb231143
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...