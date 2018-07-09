160 часов общественных работ. Водитель сбил коляску с ребенком в Караганде

Водителя лишен управления транспортными средствами на 2 года.

В Караганде водитель «Мерседеса», выезжая со двора многоэтажного дома, сбил коляску с ребенком, передает корреспондент Liter.kz.

Мужчина не заметил женщину с ребенком и сбил коляску, в котором находилась девочка 2016 года рождения. Ребенок получил закрытый перелом левой бедренной кости со смещением, закрытый перелом правой большеберцевой кости со смещением, ушиб левой кисти, и был доставлен в клинику имени Макажанова.

Полицейские привлекли водителя к уголовной ответственности по статье 345 УК «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней степени тяжести вред здоровью».

Водитель в суде признал вину и раскаялся. Мать ребенка заявила гражданский иск с требованием выплатить ее ребенку 5 миллионов тенге, а лично ей - 1 миллион тенге. Также за поврежденную коляску просила 35 000 тенге и за испорченный комбинезон - 10 000 тенге.

Судья Казыбекбийского районного суда № 1 Караганды Аргын Кутышев признал водителя виновным.

«Назначить подсудимому наказание в виде привлечения к общественным работам на 160 часов. Лишить управления транспортными средствами на 2 года. Взыскать в пользу истицы компенсацию за материальный вред в размере 45 000 тенге, за моральный вред - 500 000 тенге», - огласил приговор судья Аргын Кутышев.

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