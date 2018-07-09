Музыканты из 18 стран приедут в Улытау на Международный фестиваль "Жезкиік"

Ожидается выступление группы "Улытау".

Первый Международный музыкальный фестиваль "Жезкиік" пройдёт с 12 по 14 июля в Улытау. На нём выступят 11 профессиональных фольклорных коллективов, сообщает пресс-служба акима Карагандинской области.

Фестиваль народной музыки состоится 13 июля в живописной местности Болатсай, в предгорье Улытау. В этот день здесь соберутся музыканты из Мексики, Перу, Польши, России, Турции, Таджикистана, Франции, Шотландии, Японии и Казахстана. Выступления начнутся с 14.00 и продлятся до вечера.

В этот день также планируется парад участников фестиваля. В финале выступит группа "Улытау".

Концерты фольклорных коллективов пройдут в этноауле, который будет специально сооружён для этого масштабного мероприятия. На территории расположатся сцена, юрты, игровые площадки, алтыбакан, торговые палатки, палатки для ремесленников, небольшие декоративные скульптуры. Вход в этноаул будет украшен большими воротами.

На следующий день, 14 июля, фестиваль продолжится в Жезказгане. Парад участников начнётся в 15.00, музыканты пройдут по главным улицам города.

Выступления можно будет увидеть на сцене, установленной на набережной Кенгирского водохранилища. Для зрителей готовят большой гала-концерт с участием фольклорных коллективов.

В этот день зрители также услышат и произведения классической музыки. На сцену выйдут 17 солистов из Казахстана, России, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Молдавии, Италии, Австрии.

Фольклорные коллективы:

Japan Wagakki Ensemble (Япония), Reading Pipe Band (Шотландия), Mariachi band (Мексика), Amigos de Corazon (Перу), фольклорный ансамбль турецкой музыки из Стамбула, Nice la Belle (Франция), Hoverna (Польша), ансамбль "Хайрулло Дадобоев" (Таджикистан), фольклорная группа "Сказители Алтая", "Қобыз сарыны" (Казахстан), "Арқа сазы" (Казахстан).

Классическая музыка:

Бибигуль Тулегенова (Алматы, Казахстан), Шенол и Гюльчохра Талынлы (Турция), Айман Мусаходжаева (скрипка) (Астана, Казахстан), Нуржамал Усенбаева (Астана, Казахстан) - "Астана Опера", Владимир Мороз (Россия), Ильхам Назаров (Азербайджан), Амантай Ибраев (Караганды, Казахстан), Талгат Мусабаев (Астана, Казахстан) - "Астана Опера", Оксана Давыденко (Алматы, Казахстан) - ГАТОБ, Талгат Идрисов (Караганды, Казахстан), Жан Тапин (Астана, Казахстан) - "Астана Опера", Анна Риан (Австрия), Асмик Леолян (Армения), Ельнура Жанабергенова (Кыргызстан), Женисбек Пиязов (Узбекистан), Игорь Подгорну (Молдавия), Марко Боэни (Италия).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!