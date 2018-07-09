Депутаты взяли на контроль ремонт дорог в Бурлинском районе ЗКО

Поводом для ревизии послужили обращения граждан, жалобы на действия рабочих, затянувшиеся работы.

В этом году продолжается ремонт участка дороги по улице Иксанова (от заправки ТОО "АПИ" до офиса АО "Конденсат") протяжённостью почти 3,8 км, пишут "Бурлинские вести".

Для ознакомления ходом строительных работ на место выехала группа депутатов в лице Амантая Манашева, секретаря раймаслихата Адльхана Куликешева, Надежды Молчановой, а также представителей отдела ЖКХ ПТ и АД, отдела строительства, СМИ. Поводом для ревизии послужили обращения граждан, жалобы на действия рабочих, затянувшиеся работы и недостаток информации о происходящем.

Подрядчиком данного ремонта выступает ТОО "АИР-GROUP". Работы были начаты в мае прошлого года. Стоимость проекта составляет почти 353 млн. тенге. Финансирование идёт за счёт государственного бюджета. Также депутатами и подрядчиком были обсуждены и другие нюансы работы. Например, вместо бордюр — откосы. Тротуары не на всей протяженности участка дороги, а лишь там, где они заложены по плану. Будут оборудованы "карманы" для большегрузов и под автостоянку для АО "Конденсат". По всему участку установлено новое современное освещение: вся проводка подземная, фонари оснащены светодиодными лампами для освещения дорог и тротуаров, а также фотоэлементами, что всё в купе означает существенную экономию электроэнергии.

Также руководитель ТОО "АИР-GROUP" К.Нурманов отметил, что в общий объём работ будут добавлены 530 метров, так как в начале улицы Иксанова строится детский сад, здесь нужны дополнительные тротуары. Конечным сроком завершения ремонта значится декабрь текущего года. Но подрядчик планирует закончить пораньше.

Мария Пирог.

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