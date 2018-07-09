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Поросенок с человеческим лицом родился в Китае

Поросенок прожил два дня.

Фото : Кадр из видео9 июля 2018, 14:37

В Китае родился поросенок-мутант с человеческим лицом, сообщает Lenta.ru.

Видеоролик был снят в городе Цзянмынь провинции Гуандун на юге страны. На нем хозяин держит за шею новорожденное животное, которое открывает рот, чтобы дышать, так как деформированный пятачок не позволяет ему делать это. Оно не издает никаких звуков.

Сообщается, что поросенок прожил два дня.


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