Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Самую эффективную вакцину против ВИЧ испытали на людях

Исследование было двойным слепым, то есть ни сами участники, ни организаторы не знали до конца испытания, какая группа получает вакцину, а какая — пустышку.

Фото : Tom Vieira Freitas / Globallookpress.com9 июля 2018, 14:38

Международная группа ученых провела масштабные клинические испытания новой вакцины Ad26 против вируса иммунодефицита человека с участием почти 400 взрослых людей. Результаты тестирования подтвердили наличие стойкого иммунного ответа против вируса и безопасность препарата. На настоящий момент эта вакцина является самой эффективной среди испытанных. Статья исследователей опубликована в журнале Lancet, кратко об испытаниях рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В испытаниях приняли участие 393 здоровых добровольца в возрасте 18-50 лет из 12 клиник, расположенных в нескольких регионах: Восточной и Южной Африке, Таиланде и США. Специалисты совместили сразу две фазы клинических исследований (фазу I и фазу IIa), в которых проверяется безопасность вакцины и предпочтительный уровень дозирования. Все участники были случайным образом разделены на восемь групп, по две (опытная и контрольная) на регион. Исследование было двойным слепым, то есть ни сами участники, ни организаторы не знали до конца испытания, какая группа получает вакцину, а какая — пустышку.

На нулевой и 12-й неделе испытания участники в опытных группах получали внутримышечную вакцину Ad26.Mos.HIV, которая является мозаичной, то есть включает белки сразу нескольких штаммов ВИЧ-1. На 28-й и 48-й неделе добровольцы проходили ревакцинацию с применением Ad26.Mos.HIV или модифицированных вирусов Ankara, которые использовались как векторы для доставки gp140 — белка оболочки вируса ВИЧ. Контрольные группы получали солевой раствор как плацебо.

Результаты исследования показали, что все испытанные схемы вакцинирования с Ad26 были безопасными для здоровья добровольцев и вызывали лишь незначительные побочные эффекты в виде боли в месте инъекции (69-88 процентов против 49 процентов в контрольных группах), боли в животе и спине, головокружения и диареи (у пяти участников). Кроме того, вакцинация способствовала значительному увеличению числа антител против белков вирусной оболочки, интенсивному фагоцитозу и активации иммунных Т-клеток.

Параллельно исследователи проверили вакцину на 72 макак-резусов, у которых наблюдался аналогичный иммунный ответ. Как пишут специалисты, у животных наблюдалась 67-процентная защита от заражения вирусом иммунодефицита обезьян SHIV-SF162P3.

Источник: Lenta.ru.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты