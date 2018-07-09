Военный вертолет потерпел крушение в Кыргызстане
Жертв в результате аварии нет.
Фото : Tumix.ru9 июля 2018, 14:55
При проведении спасательной операции на площадке Южный Энилчек потерпел крушение вертолет Сил воздушной обороны Ми-8 МТВ, сообщает Kaktus.media.
Как уточняется, сегодня, 9 июля, на Южный Энилчек вылетел вертолет ВС КР, чтобы вернуть оттуда альпинистов.
"Вертолет благополучно приземлился в горах, но из-за сильного бокового ветра вертолет завалился на левый борт. В результате чего пострадали четверо. В их числе экипаж и еще несколько гражданских лиц", - пояснили в ВС КР.
Также добавили, что жертв в результате аварии нет. Пострадавшие получили незначительные ранения в виде ушибов и растяжений. В настоящее время принимаются меры по эвакуации членов экипажа и остальных пассажиров.
В пресс-службе ВС КР не смогли ответить, есть ли у нас другой вертолет, чтобы эвакуировать пострадавших.
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