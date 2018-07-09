Военные Казахстана вылетели на место крушения вертолета в Иссык-Кульской области
Авиакатастрофа могла произойти из-за сильного ветра.
Фото : © РИА Новости / Максим Блинов9 июля 2018, 15:00
Военный борт из Казахстана вылетел в горы Тянь-Шаня для спасательной операции ранее упавшего вертолета в Кыргызстане, передает Спутник.
"Для спасательной операции в горах Иссык-Кульской области направлены два вертолета, один из которых принадлежит министерству внутренних дел Казахстана", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, вертолет сил воздушной обороны Кыргызстана потерпел аварию в понедельник в ходе спасательной операции на площадке Южный Энильчек в районе пика Хан-Тенгри. Представитель МЧС Мухаммед Сваров сообщил, что из-за сильного ветра вертолет упал на левый борт, пострадали четыре человека.
"На место аварии отправлены спасатели. По предварительным данным, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии", — отметили в ведомстве. В МЧС пояснили, что в условиях высокогорья связь с пострадавшими ограничена.
По предварительным данным, на борту военного вертолета находились военные летчики и спасатели.
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