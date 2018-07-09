Как поступить в Академию правосудия ВС РК

На сегодня это единственный специализированный вуз, где обучение ведется с ориентиром на конкретные потребности судебной системы.

Кто и как может поступить в Академию правосудия, рассказал Жакип Асанов в своем обращении на сайте Верховного суда, передает Zakon.kz.

Он отметил, что по поручению Главы государства в республике начата масштабная модернизация судебной системы. Одна из важнейших задач в проводимой работе – улучшение системы отбора судей. В судейский корпус должны приходить только самые достойные и подготовленные, по итогам сложнейшего а, самое главное, прозрачного конкурса.

«Нами прорабатывается ряд комплексных решений по совершенствованию системы отбора и карьерного роста судей. Эта работа ведется совместно с Высшим Судебным Советом. Особое внимание уделяется судебному образованию. Это ключевой фактор для улучшения судебной власти и подготовки судей новой формации. Данную задачу в полной мере решает Академия правосудия при Верховном Суде», - говорится в обращении председателя ВС РК.

По его словам, академия создана с учетом ведущего зарубежного опыта. На сегодня это единственный специализированный вуз, где обучение ведется с ориентиром на конкретные потребности судебной системы.

Выпускники Академии правосудия имеют преимущества в дальнейшей профессиональной судебной деятельности.

По словам Ж.Асанова, это обусловлено следующим:

Первое – профессионализм в обучении. Будущих судей учат действующие судьи Верховного Суда и ведущие эксперты. В обучении широко используются кейсы из текущей работы судей. Особое внимание уделяется практике за рубежом, в лучших правовых школах.

Второе – практические навыки: 60 % времени обучения – практика в судебных органах.

Третье – это развитие личностных качеств: честность, неподкупность, непредвзятость. Умение работать над собой. Применение лучших наработок по личностному росту. Этому в Академии уделяется самое пристальное внимание.

Для повышения качества отбора изменен порядок приема и зачисления.

Один из экзаменов – решение конкретных кейсов по отраслям права.

Далее идет написание эссе. Претендент должен рассказать о себе, своей профессиональной карьере и почему он хочет стать магистрантом Академии.

«Для выявления профессиональных качеств с каждым из набравших проходные баллы я и другие представители Верховного Суда проведем собеседование, - сказал глава ВС. - Хочу сразу отметить, что по правилам финансирования Академии, кандидаты в магистратуру должны быть действующими госслужащими. На время учебы за ними сохраняется трудовой стаж и заработная плата. Также есть регламентация по юридическому стажу с учетом законодательных требований к кандидатам в судьи».

При этом он гарантировал «максимально объективный процесс».

«Я гарантирую вам прозрачность работы комиссии. В Академию пройдут только самые достойные. Мы хотим, чтобы в судах Казахстана работали лучшие из лучших! Станьте одним из них! Внесите свой вклад в развитие страны! Мы ждем вас!» - заключил Ж.Асанов.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте http://academy.sud.kz в разделе «Поступающим».

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