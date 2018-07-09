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Бык снял скальп с матадора в Испании

Хосе Падилья является одним из самых известных матадоров Испании.

Фото : twitter.com/ManoloMoles9 июля 2018, 15:31

Знаменитый испанский матадор Хосе Падилья получил травмы после столкновения с быком во время корриды в Аревало, сообщает РИА Новости.

На видео заметно, как бык цепляет 45-летнего матадора, после чего тот падает на землю.

Мужчина получил еще несколько ударов, но смог самостоятельно подняться на ноги и убежать. В сражении с животным Падилья потерял часть кожи на голове. Его немедленно отвезли в больницу и успешно прооперировали.

"Со мной все в порядке, и хочу заверить всех, что после инцидента нахожусь в очень хорошем состоянии", — приводит RT слова мужчины.

Хосе Падилья является одним из самых известных матадоров Испании. Помимо различных наград, за свою карьеру Падилья получил более 30 травм.

Так, в 2011 году в Сарагосе бык лишил его глаза, из-за чего мужчину прозвали Пиратом. В той же схватке матадор сломал скулу и челюсть, а также повредил правое ухо, которое теперь не слышит. В прошлом году на корриде в Валенсии бык сломал Падилье ребро.


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