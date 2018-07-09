В МИД РК прокомментировали высказывания участников ток-шоу Соловьева

Речь снова зашла о портах в Каспийском море.

В министерстве иностранных дел РК прокомментировали высказывания Владимира Соловьева и участников ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" от 2 июля, сообщает Zakon.kz.

Во внешнеполитическом ведомстве предположили, что причиной таких комментариев является всего лишь невладение представителями российских СМИ и экспертных кругов фактами о реальном положении, нежели какое-то намеренное искажение оных.

"Факты же таковы, что речь идет о коммерческом железнодорожном транзите американских нелетальных грузов через территорию Казахстана для продолжения весьма необходимых для международного сообщества операций в поддержку правительства Афганистана. Кстати, перевозка должна осуществляться безостановочно в закрытых контейнерах под постоянным сопровождением казахстанской национальной компании. Поэтому, естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет. К тому же, повторяем, транзит используется только для невоенных грузов. Понятно, что для транзита задействована не только территория Казахстана, но и других стран, расположенных на маршрутах транспортировки от США до Афганистана", - говорится в комментарии МИД.

Отмечается, что аналогичный транзит раньше обеспечивался и российской стороной. С 2010 по 2015 годы транзит именно этих же грузов шел через территорию России, Казахстана и Узбекистана согласно условиям Северной распределительной сети (СРС). Казахстанско-американское Соглашение об обеспечении указанного коммерческого ж/д транзита через территорию РК, подписанное в 2010 году, предусматривает те же самые условия, которые действовали в российско-американском Соглашении.

"Подписав в сентябре 2017 года Протокол к вышеуказанному соглашению, мы только дополнили перечень пунктов пропуска портами Актау и Курык. В Протоколе сохраняются все модальности, аналогичные условиям, предусмотренным в Соглашении, действовавшим между РФ и США. Речь не идет о размещении американских военных баз или военных баз другого иностранного государства на Каспии. Отметим открытый и транспарентный процесс ратификации Протокола к СРС, особенно, при тщательном обсуждении в стенах Парламента Казахстана, проходившем в присутствии прессы. И до вынесения документа на утверждение проходили консультации с нашими партнерами, прежде всего, с коллегами из МИД РФ. При этом, Казахстан неизменно и со всей полнотой ответственности относится к своим обязательствам в рамках ОДКБ, о чем известно и западным странам, включая США", - сообщили в МИД.

Подчеркивается, что в соответствии с заявлением президентов Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, подписанным по итогам Четвертого каспийского саммита 29 сентября 2014 года в Астрахани, деятельность прибрежных государств на Каспийском море будет осуществляться на основе согласованных ими принципов, в том числе, неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам.

"Учитывая изложенное, Казахстан априори не может допустить присутствия вооруженных сил третьих государств и тем более размещения их военных баз на Каспийском море. Хотелось бы также подчеркнуть, что особый интерес у нас, как и у всего региона, вызывает стабилизация ситуации в Афганистане. Нестабильность в ИРА создает угрозу не только для приграничных государств, но и для всей Центральной Азии, а также России. Казахстан поддерживает все международные инициативы, направленные на стабилизацию и установление постоянного мира в ИРА, включая Московский процесс", - отметили в министерстве.

В ведомстве проинформировали о заинтересованности в дальнейшем развитии практического взаимодействия со всеми сторонами в борьбе с международным терроризмом, в том числе с ИГИЛ* и иностранными боевиками-террористами, а также с другими вызовами и угрозами транснационального характера.

"Мы ведем работу в данном направлении, опять же и с учетом наших возможностей в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2017-2018 гг. и председателя этого органа в январе нынешнего года. Эти вопросы обсуждались и в ходе официального визита Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева в США в январе 2018 года, учитывая, что наша страна предоставляет значительную гуманитарную помощь Афганистану (превысившую объем в 75 млн долларов), в том числе для обучения афганской молодежи и специалистов, и заинтересована в реализации ряда экономических проектов. В этой связи, наше взаимодействие с США, в том числе. по стабилизации ситуации в Афганистане, не девальвирует значимость и содержание отношений Казахстана с другими партнерами и союзниками и ни в коем случае не направлено против третьих стран", - говорится в комментарии.

Министерство выразило надежду, что Россия и Соединенные Штаты найдут "общие точки соприкосновения", возможно, уже в ходе предстоящей встречи президентов двух стран в Хельсинки.

"Мы весьма заинтересованы в восстановлении доверия и конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном", - заключили в МИД.

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