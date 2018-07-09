Абаев высказался о фейковых новостях

Будущее будет идти больше к онлайну - министр.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев высказался о роли традиционных СМИ, а также о фейковых новостях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После пресс-конференции в СЦК журналисты обратились к министру, отметив, что одна из сессий международного мероприятия «Медиа диалог Азии» посвящена фейковым новостям. Главу МИК РК спросили, каков уровень его доверия к традиционным СМИ.

«У меня к традиционным СМИ очень высокий уровень доверия. Другое дело, что проблему фэйк-ньюс с каждым годом обсуждают. Боюсь, что эта тенденция продолжится. Всем хочется поймать «хайп», что-то сказать, но нельзя забывать об ответственности за распространение ложных новостей. Эта достаточно серьезный фактор и тонкая грань между шуткой и дезинформацией. Насколько я знаю, есть прецеденты, когда распространявшие такое люди привлекались к ответственности», - отметил министр.

Между тем, глава МИК также отметил, насколько важным являются вопросы, которые планируется обсуждать в ходе «Медиа диалог Азии». По его словам, казахстанским СМИ будет интересно узнать о новых тенденциях в этой сфере.

«Самый очевидный тренд - что не только соцсети, но в целом интернет и онлайн-платформа развивается. Считаем, что будущее будет идти больше к онлайну. Это первый тренд. Второй - не будет разделения на телевидение или радио, все будет меняться, трансформироваться, станет таким гибким. Мы говорим, что развитие 5G дает новые возможности. В этом году мы хотим в тестовом режиме посмотреть, как это будет работать. К 2020-2021 годам это все придет и даст новые возможности для журналистики. Журналистика с одним телефоном будет способна заменить огромное количество других смежных. Журналист будет более мобильным, более быстрым», - заключил министр.

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