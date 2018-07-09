Министр культуры написал музыку для песни об Астане

Композиция называется "Ақ Ордам - Астана".

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы написал музыку для песни, посвященной 20-летию столицы, передает Zakon.kz.

"Друзья, к юбилею нашей красавицы-столицы мы подготовили песню "Ақ Ордам - Астана" в исполнении группы Capriccio. Слова Шомишбая Сариева, а музыку написал я. Делюсь этим произведением с вами", - написал он в Facebook.

В составе группы Capriccio восемь человек. Продюсером музыкального коллектива является известная казахстанская телеведущая и медиаперсона Айгуль Мукей.

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