Штормовое предупреждение из-за жары объявили в двух областях
Столбик термометра поднимется до 44°С.
Фото : 24.kz9 июля 2018, 16:20
В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.
10 июля в Костанайской области ожидается местами гроза, град, северо-западный ветер при грозе 15-20 м/с. Днем повышение температуры воздуха до 36°C. Вероятность шторма 90-95%.
Днем 10 июля на большей части в Кызылординской области местами сохраняется сильная жара до 44°С. Вероятность шторма 95-100%.
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