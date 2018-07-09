Штормовое предупреждение из-за жары объявили в двух областях

Столбик термометра поднимется до 44°С.

В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

10 июля в Костанайской области ожидается местами гроза, град, северо-западный ветер при грозе 15-20 м/с. Днем повышение температуры воздуха до 36°C. Вероятность шторма 90-95%.

Днем 10 июля на большей части в Кызылординской области местами сохраняется сильная жара до 44°С. Вероятность шторма 95-100%.

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