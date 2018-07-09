Фотограф из Беларуси показал Астану с интересного ракурса

Он участвует в конкурсе "Astana Around Us'18".

Фотограф из Беларуси Андрей Пугач опубликовал в своем Instagram фотографии Астаны с необычного ракурса, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил фотограф, он участвует в конкурсе "Astana Around Us'18". Автор фотографий обещал подписчикам выкладывать новые иллюстрации в течение месяца. Причем работы были сделаны с нестандартного ракурса.

Помимо прочего, он поздравил казахстанцев с 20-летием Астаны.

"Мне кажется все астанчане уже знают это место, но не все там успели побывать", - подписал фотографию Андрей.

На странице Пугача также имеются фотографии зимней Астаны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!