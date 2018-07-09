Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Фотограф из Беларуси показал Астану с интересного ракурса

Он участвует в конкурсе "Astana Around Us'18".

Фото : Instagram9 июля 2018, 16:39

Фотограф из Беларуси Андрей Пугач опубликовал в своем Instagram фотографии Астаны с необычного ракурса, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил фотограф, он участвует в конкурсе "Astana Around Us'18". Автор фотографий обещал подписчикам выкладывать новые иллюстрации в течение месяца. Причем работы были сделаны с нестандартного ракурса.

Помимо прочего, он поздравил казахстанцев с 20-летием Астаны.

"Мне кажется все астанчане уже знают это место, но не все там успели побывать", - подписал фотографию Андрей.

На странице Пугача также имеются фотографии зимней Астаны.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты