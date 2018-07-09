В Бухтарминском водохранилище массово гибнет рыба

Проверка показала, что массовая гибель карася вызвана особым заболеванием рыб.

В прошедшие выходные многие горожане, отдыхающие на рукотворном море, наблюдали плывущую по течению массу мертвой рыбы, передает корреспондент YK-nеws.kz.

В территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по ВКО нам объяснили, что по факту гибели рыбы в Бухтарминском водохранилище на прошлой неделе работала инспекция, состоящая из экологов, ветеринаров и представителей местных исполнительных органов. Проверка показала, что массовая гибель карася в указанных районах вызвана особым заболеванием рыб семейства карповых — кокцидиозом. Болезнь спровоцировали ослабленное состояние рыбы после нереста и аномальная жара.

— Для человека такая рыба безопасна, — заверил руководитель отдела рыбного хозяйства Талгат Рахимжанов. — Конечно, есть ее не рекомендуется, но при термической обработке ее можно использовать в качестве корма для животных. Воду в водохранилище проверили сотрудники департамента экологии и никаких отклонений не нашли. Там, где рыбу выращивают на продажу, проводится специальная обработка ложа прудов негашеной известью, для того, чтобы уничтожить возбудителя.

В районах, где зафиксирована вспышка кокцидиоза карповых, силами местных исполнительных органов и пользователей рыболовецких участков организован сбор пораженной рыбы и ее утилизация в специально отведенных местах.

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