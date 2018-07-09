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Слон упал на зрителей во время выступления

Одна из зрительниц получила небольшие ушибы, а у слонихи опухла нога.

Фото : Кадр из видео YouTube9 июля 2018, 17:09

В Германии слон во время циркового выступления упал на зрителей, сообщает Lenta.ru.

На видео инцидента обратило внимание немецкое подразделение зоозащитной организации PETA.

На ролике слониху по имени Мала таранят бивнями ее сородичи, и она выпадает из манежа прямо на зрителей во время представления в цирке Крон. Те в ужасе разбегаются, пока дрессировщики отгоняют напавших животных от жертвы. Слониха с трудом поднимается, хромая на одну ногу. После небольшого перерыва выступление продолжили.

Одна из зрительниц получила небольшие ушибы, а у слонихи опухла нога.

Зоозащитники отметили, что в неволе слоны разных видов выступают на манеже вместе, что приводит к конфликтам, так как поведение азиатских и африканских слонов в стадах различается. Кроме того, животных в цирке Крон держат на привязи 18-20 часов в день, поэтому защитники животных призывают запретить в стране выступления с участием зверей.

Глава цирка Жана Мандана (Jana Mandana) заявила, что ссоры между животными «нормальны и естественны», так как они борются за власть в группе.


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