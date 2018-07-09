Родившемуся 1 июля в Бурлинском районе ЗКО подарили домбру

Данная акция должна стать хорошей традицией.

В Бурлинском районе ЗКО в честь национального Дня домбры рожденным 1 июля малышам подарили музыкальные инструменты, сообщают "Бурлинские вести".

Объектом особого внимания в этот день стали Айжан Полтавченко и её малыш Артём. Мальчик оказался настоящим богатырём — с весом 3650 гр. и ростом 54 см. В семье он второй ребёнок. В адрес мамы и новоиспечённого гражданина Казахстана было высказано много тёплых пожеланий и напутствий. От лица этно-культурных объединений района виновников торжества поздравил директор Дома дружбы Мирас Бактыгулов. К его поздравлениям присоединились директор централизованной библиотечной системы Дарига Нурашева и представители МОО "Ақсай жастары".

В силу возраста чествуемого подарок был вручён его маме соответствующими напутствиями – хранить домбру и развивать талант сына. Мирас Альмуратович отметил, что данная акция должна стать хорошей традицией. И ежегодно каждый ребёнок, появившийся на свет в первое воскресенье июля, будет получать в дар национальный инструмент, который возможно определит его будущие музыкальные предпочтения.

Мария Пирог.

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