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Базовая ставка в Казахстане осталась на прежнем уровне 9% - Нацбанк

Финрегулятор отмечает продолжающееся постепенное замедление уровня инфляции и инфляционных ожиданий.

Фото : total.kz9 июля 2018, 17:20

Национальный Банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% с коридором процентных ставок на уровне +/-1%. Ставки по операциям предоставления и изъятия ликвидности сохранены на уровнях 10% и 8%, соответственно, сообщает Zakon.kz.

Как отметил председатель Нацбанка Данияр Акишев, финрегулятор отмечает продолжающееся постепенное замедление уровня инфляции и инфляционных ожиданий.

«Решение о сохранении уровня базовой ставки в большей степени было обусловлено продолжающимся влиянием факторов, которые способствуют реализации инфляционных рисков. Особенно такие риски наблюдаются со стороны внешнего сектора и бюджетной политики», - рассказал Д.Акишев.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 3 сентября 2018 года в 17:00 по времени Астаны.


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