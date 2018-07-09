Президент РК подписал поправки по вопросам образования

Текст закона публикуется в печати.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования», передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

Как отмечается в сообщении, закон направлен на совершенствование системы послесреднего, технического и профессионального образования.

Текст Закона публикуется в печати.

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