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Президент РК подписал поправки по вопросам образования

Текст закона публикуется в печати.

Фото : www.akorda.kz/ru9 июля 2018, 17:31

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования», передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

Как отмечается в сообщении, закон направлен на совершенствование системы послесреднего, технического и профессионального образования.

Текст Закона публикуется в печати.


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