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Президент подписал поправки в законодательство по вопросам венчурного финансирования

Закон направлен на совершенствование механизмов финансирования рынка новых технологий.

Фото : startupnetwork.kz9 июля 2018, 17:39

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам венчурного финансирования", сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Закон направлен на совершенствование механизмов финансирования рынка новых технологий.

На пленарном заседании Сената Парламента РК, министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек отметил, что на сегодня в РК рынок венчурного финансирования практически отсутствует.

"Наши инвесторы, которые занимаются венчурным финансированием, вкладывают инвестиции через иностранные юрисдикции. Там они получают соответствующие налоговые льготы, используют зарубежное законодательство для структурирования сделок по венчурному финансированию. Отсутствие доступных венчурных инвестиций делает инновационную деятельность непривлекательной", - сказал тогда он.

Глава ведомства также обозначил главную цель рассматриваемого законопроекта.

"Первое, создать правовую базу для развития венчурного финансирования, в том числе путем внедрения в казахстанское право новых договорных конструкций и инструментов. Второе, дополнить систему государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности мерами по софинансированию казахстанских венчурных фондов", - пояснил Ж. Касымбек.

Венчурные фонды и портфельные компании смогут заключать опционный договор и соглашение об опционе. Также предоставляется возможность включать в договоры положения о заверениях и гарантиях, нарушение которых дает право инвестору требовать расторжения договора и возмещения убытков.

Отдельно предусматривается, что при осуществлении госаудита и финансового контроля предоставления и реализации мер господдержки в виде софинансирования венчурных фондов учитываются весь портфель софинасируемого венчурного фонда в целом.


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