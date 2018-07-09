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В Казахстане будет создано Бюро по связям и партнерству ФАО

На сегодня такие Бюро есть только в пяти государствах.

Фото : Prom.ua9 июля 2018, 17:39

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Организации Объединенных Наций (ФАО) о создании в Республике Казахстан Бюро по связям и партнерству ФАО», сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Закон предусматривает создание в Казахстане представительства ФАО в формате Бюро по связям и партнерству. Если говорить в целом о ФАО, это агентство системы ООН, которое возглавляет международные усилия по борьбе с голодом. В его составе 194 государства-члена, 2 ассоциированные организации и ЕС. Штаб-квартира ФАО находится в Риме, регион Восточной Европы, ЦА и СНГ управляется и регионального офиса ФАО в Будапеште.

Партнерство между Казахстаном и ФАО развивается со дня вступления РК в ФАО с 1997 года.

На сегодня такие Бюро есть только в пяти государствах.

Руководитель Бюро назначается ФАО по согласованию с правительством и выбирается на международной основе.


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