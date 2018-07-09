Назарбаев подписал поправки по вопросам газоснабжения

Закон направлен на совершенствование законодательства в сфере газа и газоснабжения.

Фото : izvestiaur.ru

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газа и газоснабжения», передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК. "Закон направлен на совершенствование законодательства в сфере газа и газоснабжения", - отмечается в сообщении. Текст Закона публикуется в печати.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке