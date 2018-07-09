Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Назарбаев подписал поправки по вопросам газоснабжения

Закон направлен на совершенствование законодательства в сфере газа и газоснабжения.

Фото : izvestiaur.ru9 июля 2018, 17:39

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газа и газоснабжения», передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

"Закон направлен на совершенствование законодательства в сфере газа и газоснабжения", - отмечается в сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты