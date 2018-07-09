Назарбаев подписал поправки по вопросам газоснабжения
Закон направлен на совершенствование законодательства в сфере газа и газоснабжения.
Фото : izvestiaur.ru9 июля 2018, 17:39
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газа и газоснабжения», передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.
"Закон направлен на совершенствование законодательства в сфере газа и газоснабжения", - отмечается в сообщении.
Текст Закона публикуется в печати.
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