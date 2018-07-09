Павлодарские чиновники 13 лет "продавали" пенсии

Установлено более 50 «лжепенсионеров», а ущерб государству составил около 120 млн.тенге.

Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя руководителя областного департамента «Межведомственный расчетный центр социальных выплат» – филиал НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» Лукашевой, начальника отдела Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Павлодарской области Смагуловой и других лиц, занимавшихся хищением бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает zakon.kz со ссылкой на Департамент Нацбюро по противодействию коррупции по Павлодарской области.

Вышеуказанные работники обвиняются в том, что на протяжении длительного времени (с 2005 года) и на системной основе используя свои должностные полномочия, за денежное вознаграждение от 300 тыс. до 1 млн. тенге незаконно оформляли пенсионные выплаты жителям Павлодарской области, фактически не достигшим пенсионного возраста.

Группа из числа бывших работников ГЦВП и других лиц занималась поисками граждан, кому в последующем оформляли социальные выплаты.

Установлено более 50 «лжепенсионеров», а ущерб государству составил около 120 млн.тенге.

Пенсия им назначалась на основании поддельных документов, в т.ч. архивных справок, свидетельствующих о проживании в зоне ядерного полигона, и документов о рождении ребенка – для многодетных матерей.

С 15 мая 2018 года Смагулова содержится под домашним арестом, а Лукашова 31 мая т.г. заключена под стражу.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлено в прокуратуру для дальнейшего предания суду.

По результатам расследования уголовного дела внесено представление в Министерство труда и соцзащиты населения и НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению коррупции.

В целях профилактики правонарушений пройдет встреча с трудовыми коллективами данных госорганов.

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