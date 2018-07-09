КЧС РК помогли Кыргызстану эвакуировать альпинистов в районе пика Хан-Тенгри

Беккер отметил – вертолет Ми-8, принадлежащий Кыргызстану не разбился, а завалился на бок при посадке.

СМИ дали неверную информацию о крушении вертолета Ми-8 министерства обороны Кыргызстана. Об этом сегодня на брифинге в Комитете по чрезвычайным ситуациям рассказал председатель ведомства Владимир Беккер, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в КЧС РК обратилась киргизская сторона с просьбой отправить им вертолет для эвакуации альпинистов из Южного Иныльчеке, недалеко от пика Хан-Тенгри.

«Они сообщили, что в горах Кыргызстана совершил неудачную посадку вертолет Ми-8 Министерства обороны Республики Кыргызстан. На борту вертолета находилось 9 альпинистов, граждане Японии и Польши, три члена экипажа и один инструктор. Трое из них получили какие-то травмы», - сказал Беккер.

По согласованию с премьер-министром КЧС РК отправили в Кыргызстан вертолет Ми-171 «Казавиаспас».

«На 15.25 альпинисты и пострадавшие были сняты с ледника и доставлены в ближайший населенный пункт Республики Кыргызстан. Трое пострадавших есть, о степени их травм мы не владеем информацией. Наш вертолет прибыл на место, на борту 4 спасателя находилось», - сообщил он.

Беккер отметил –вертолет Ми-8, принадлежащий Кыргызстану не разбился, а завалился на бок при посадке.

«Причина нам тоже не известна, разбираться будет киргизская сторона. Кто из трех пострадавших мы не владеем этой информацией. Но в 15.25 все альпинисты и члены экипажа были нашим бортом подняты и доставлены в населенный пункт. В настоящее время вертолет наш в пути. Как прибудет полную информацию доложим», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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