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Спасательная операция в Таиланде: еще двоих мальчиков вывели из пещеры

Спасательная операция по эвакуации детей из затопленной пещеры, которая длится уже третью неделю, засекречена.

Фото : РБК-Украина9 июля 2018, 19:21

Еще двоих детей из затопленной пещеры Тхам Луанг удалось поднять на поверхность живыми, число спасенных достигло шести человек, передает Sputnik Казахстан.

Спасенных детей вертолетами доставляют в больницу города Чианграй.

Почему нет официальных сообщений о спасении детей в понедельник.

Официального комментария по поводу эвакуации двоих детей пока не поступило. С утра в спасательном штабе введен режим секретности, запрещающий участникам спецоперации разглашать какие-либо сведения о ситуации в пещере и извлечении людей.

Сколько детей остаются в пещере

В каменной ловушке остаются шесть подростков и их тренер, который пробудет в пещере, пока не выведут последнего ребенка. Ранее спасатели успешно эвакуировали четверых ребят.

Сколько времени дети провели пещере

Идет пятнадцатый день заточения группы футболистов-юниоров и их тренера в пещере. Путешественники угодили в западню 23 июня. Из-за ливней и камнепада вход в Тхам Луанг оказался заблокирован и затоплен. Туристов обнаружили 2 июля.

Шестого июля один из водолазов погиб, пытаясь доставить детям кислород.

На место прибыл премьер страны.


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