Спасательная операция в Таиланде: еще двоих мальчиков вывели из пещеры

Спасательная операция по эвакуации детей из затопленной пещеры, которая длится уже третью неделю, засекречена.

Еще двоих детей из затопленной пещеры Тхам Луанг удалось поднять на поверхность живыми, число спасенных достигло шести человек, передает Sputnik Казахстан.

Спасенных детей вертолетами доставляют в больницу города Чианграй.

Почему нет официальных сообщений о спасении детей в понедельник.

Официального комментария по поводу эвакуации двоих детей пока не поступило. С утра в спасательном штабе введен режим секретности, запрещающий участникам спецоперации разглашать какие-либо сведения о ситуации в пещере и извлечении людей.

Сколько детей остаются в пещере

В каменной ловушке остаются шесть подростков и их тренер, который пробудет в пещере, пока не выведут последнего ребенка. Ранее спасатели успешно эвакуировали четверых ребят.

Сколько времени дети провели пещере

Идет пятнадцатый день заточения группы футболистов-юниоров и их тренера в пещере. Путешественники угодили в западню 23 июня. Из-за ливней и камнепада вход в Тхам Луанг оказался заблокирован и затоплен. Туристов обнаружили 2 июля.

Шестого июля один из водолазов погиб, пытаясь доставить детям кислород.

На место прибыл премьер страны.

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