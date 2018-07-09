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На территории Шымкентского пивзавода произошел пожар

В тушении задействованы 56 пожарных и 9 единиц техники.

Фото : КЧС МВД РК9 июля 2018, 19:37

На территории завода «Шымкентпиво» произошел пожар, сообщает zakon.kz, со ссылкой на пресс-службу КЧС РК.

Загорелись старые деревянные шпалы и емкости со старым маслом.

«Произошло загорание 5 кубов старых промасленных деревянных шпал и 5 емкосетей с остатакми отработанного масла. Пожар локализован в 15.05 и ликвидирован в 15-48. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 225 кв.м»,- сообщил официальный представитель Комитета по ЧС Руслан Иманкулов.

В тушении задействованы 56 пожарных и 9 единиц техники. Причина пожара выясняется.


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