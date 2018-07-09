Астанчан просят убирать аккумуляторы из автомобиля на ночь
Столичные полицейские предупредили об участившихся кражах.
Фото : Kherson.life9 июля 2018, 19:56
Полицейские Астаны предупредили автовладельцев об участившихся кражах аккумуляторных батарей и дали свои рекомендации, сообщает zakon.kz.
Жители столицы публикуют фотографии буклетов из под "дворников" в Facebook.
Водителей просят маркировать аккумуляторы, парковать автомобили вблизи камер видеонаблюдения, не оставлять в ночное время аккумуляторные батареи в автомашинах, а перед уходом убедится в том, что автомашина заперта и поставлена на сигнализацию.
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