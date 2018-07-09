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Астанчан просят убирать аккумуляторы из автомобиля на ночь

Столичные полицейские предупредили об участившихся кражах.

Фото : Kherson.life9 июля 2018, 19:56

Полицейские Астаны предупредили автовладельцев об участившихся кражах аккумуляторных батарей и дали свои рекомендации, сообщает zakon.kz.

Жители столицы публикуют фотографии буклетов из под "дворников" в Facebook.

Водителей просят маркировать аккумуляторы, парковать автомобили вблизи камер видеонаблюдения, не оставлять в ночное время аккумуляторные батареи в автомашинах, а перед уходом убедится в том, что автомашина заперта и поставлена на сигнализацию.


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