Астанчан просят убирать аккумуляторы из автомобиля на ночь

Столичные полицейские предупредили об участившихся кражах.

Полицейские Астаны предупредили автовладельцев об участившихся кражах аккумуляторных батарей и дали свои рекомендации, сообщает zakon.kz.

Жители столицы публикуют фотографии буклетов из под "дворников" в Facebook.

Водителей просят маркировать аккумуляторы, парковать автомобили вблизи камер видеонаблюдения, не оставлять в ночное время аккумуляторные батареи в автомашинах, а перед уходом убедится в том, что автомашина заперта и поставлена на сигнализацию.

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