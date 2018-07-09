Преступность в столице снизилась

Раскрыто 72 преступления по горячим следам.

В столичном акимате состоялось очередное еженедельное аппаратное совещание, на котором были рассмотрены вопросы долевого строительства, дезинсекции, правопорядка и уборки улиц, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-служба аппарата Акима г.Астаны.

По проблемным вопросам долевого участия в жилищном строительстве доложил первый заместитель акима города Астаны Сергей Хорошун.

«Введен в эксплуатацию проблемный объект ЖК «Есиль-1» и обеспечены квартирами 162 семьи, это более 500 жителей, которые в установленном порядке могут оформить правоустанавливающие документы», – сообщил С. Хорошун.

По его словам, за последнюю неделю на заседании МВК было рассмотрено 13 объектов.

Он также сообщил, что в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер» уполномоченной компанией ТОО «Елорда курылыс компаниясы» 4 июля текущего года заключен договор о совместной деятельности с ТОО «Проектная компания «Карой строй маркет» и ЖСК «ТК-Жағалау» по завершению строительства проблемного объекта ЖК «Жағалау 4» (полигон 4).

О текущей ситуации объектов жизнедеятельности города и на рынке горюче-смазочных материалов доложил заместитель акима города Косман Айтмухаметов.

О группе лекарственных средств и их запасов – заместитель акима города Ермек Аманшаев.

О ходе реализации проектов ГЧП, смарт-сити, о ходе работы по подключению камер видеонаблюдения «Сергек», о ценах на продукты питания доложила заместитель акима города Малика Бектурова.

О криминогенной ситуации и принимаемых мерах по обеспечению правопорядка в столице отчитался начальник ДВД города Марат Кожаев.

«Оперативная обстановка в городе в праздничные дни оставалась стабильной. Совершения тяжких преступлений и нарушений общественного порядка в период проведения праздничных мероприятий допущено не было», – доложил М. Кожаев.

По его словам, оперативная обстановка в столице характеризуется снижением преступности. Раскрыто 72 преступления по горячим следам, ранее совершенных – 63, прошлых лет – 6. С помощью камер видеонаблюдения выявлено 27 преступлений и свыше 1 300 административных правонарушений.

О работе общественного транспорта города, а также о дорожно-транспортных происшествиях с участием общественного транспорта города рассказал председатель правления ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов.

По вопросам благоустройства города, а также о ходе дератизационных и дезинсекционных мероприятий города были заслушаны доклады руководства районов Алматы, Есиль, Сарыарка и Байконур.

Также аким Астаны дал поручения по своевременному завершению строительства школ, строительству и ремонту дорог, содержанию парков и зелёных насаждений, а также проведению дезинсекционных мероприятий (против комаров).

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