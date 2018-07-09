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На рынке в Актобе произошел пожар

Всего в тушении пожара были задействованы 79 человек личного состава и 14 единиц техники ДЧС области.

Фото : arrajol.com9 июля 2018, 20:08

В понедельник, 9 июля, в 17.36 по времени Алматы на телефон «112» Актобе поступило сообщение о пожаре на территории рынка, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

На место возгорания незамедлительно были направлены силы и средства по второму рангу вызова. Первое пожарное подразделение прибыло к месту вызова в 17.47. Было установлено, что горит третий этаж трехэтажного административного здания рынка. Для тушения пожара и проведения разведки было сформировано два звена газодымозащитной службы, параллельно подавалась вода для тушения пожара.

Людей в горящем здании не было.

"Через некоторое время ранг вызова был повышен до третьего. Всего с учетом прибытия дополнительных подразделений на тушение пожара было подано шесть водяных стволов и организована работа четырех звеньев газодымозащитной службы. В 18.20 пожар был локализован, в 18.30 ликвидирован", - говорится в сообщении КЧС МВД РК.

В результате пожара пострадал актовый зал и четыре кабинета с офисной мебелью. Пожарным удалось не допустить распространения огня на второй этаж.

Всего в тушении пожара были задействованы 79 человек личного состава и 14 единиц техники ДЧС области.


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