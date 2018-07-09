Борис Джонсон ушел в отставку

О том, кто займет должность министра иностранных дел, объявят в ближайшее время.

Фото : counterfire.org

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку. Об этом сообщает офис премьер-министра страны Терезы Мэй, передает Reuters. «Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста главы МИД», — говорится в сообщении, разосланном по электронной почте. Отмечается, что Мэй благодарит его за работу. О том, кто займет эту должность, объявят в ближайшее время.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке