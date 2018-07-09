Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Борис Джонсон ушел в отставку

О том, кто займет должность министра иностранных дел, объявят в ближайшее время.

Фото : counterfire.org9 июля 2018, 20:14

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку. Об этом сообщает офис премьер-министра страны Терезы Мэй, передает Reuters.

«Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста главы МИД», — говорится в сообщении, разосланном по электронной почте. Отмечается, что Мэй благодарит его за работу. О том, кто займет эту должность, объявят в ближайшее время.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты