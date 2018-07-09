Борис Джонсон ушел в отставку
О том, кто займет должность министра иностранных дел, объявят в ближайшее время.
Фото : counterfire.org9 июля 2018, 20:14
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку. Об этом сообщает офис премьер-министра страны Терезы Мэй, передает Reuters.
«Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста главы МИД», — говорится в сообщении, разосланном по электронной почте. Отмечается, что Мэй благодарит его за работу. О том, кто займет эту должность, объявят в ближайшее время.
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