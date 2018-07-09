Госпошлина за выдачу водительского удостоверения остается прежней

В МВД РК прокомментировали рассылаемую через WhatsApp информацию.

Распространяемая через мессенджер WhatsApp информация о повышении госпошлины за выдачу водительского удостоверения в случае его обмена не соответствует действительности, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря КАП МВД РК Ирину Лукьянину Костереву.

Согласно Налоговому кодексу указанная госпошлина составляет 125 процентов МРП (в 2018 году 1 МРП =2 405 тенге) или 3006,25 тенге.

Обмен водительского удостоверения (ВУ) можно произвести в любое удобное время. Прохождение медицинской комиссии требуется только в случае, если срок ВУ закончился. При этом при обмене ВУ, вне зависимости от того действующее ли ВУ или срок его истек, сдача экзамена на знание ПДД не предусмотрена.

По всем вопросам оказания государственных услуг, в том числе в сфере дорожной безопасности, актуальную информацию можно получить по телефону 1414 или на официальных интернет-ресурсах соответствующих государственных органов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!