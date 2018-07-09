Долги алматинцев за холодную воду ежегодно растут

На сегодняшний день составляют 270 миллионов тенге.

Миллионными долгами алматинцев недовольны коммунальщики. Вслед за настойчивыми просьбами оплатить счета, они перешли к крайним мерам - полному отключению водоснабжения. На сегодняшний день за потребителями числится задолженность в 270 миллионов тенге. Оказалось, многие попросту крадут воду, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Хозяин частного дома и строительного магазина в микрорайоне Улжан самовольно подключился к центральному водоснабжению. Как выяснилось, контролеры неоднократно отключали ему воду, но эти меры не сработали. Тогда специалистам коммунального предприятия пришлось выкопать и убрать незаконно врезанную в магистраль трубу.

«Имеется самовольное подключение. К сожалению, без договора. Неоднократно было оставлено уведомление о том, что они должны прийти к нам и узаконить то, что у них имеется подключение, заключить с нами договор», - говорит ведущий специалист ГКП «Алматы су» Гульбану Муханова.

Жители бывшего общежития одного из вузов, расположенного по улице Досмухамедова, только за холодную воду и канализацию задолжали свыше миллиона тенге. Это - 144 квартиры. Многократные предупреждения не всегда результативны, поэтому в этот раз коммунальщики пришли вместе с судебным исполнителем.

«Долги у меня где-то около 4-5 миллионов. Платят где-то 50% жителей. У 70-ти квартир все оплачено, без долгов. А некоторые не платят годами. Я должен и горводоканалу и теплосетям», - рассказывает председатель КСК «Кереге тас» Мейрамбек Ахметкалиев.

Церемониться с должниками никто не стал - многоквартирный дом полностью отключили. Подачу воды возобновят только после того, как КСК начнет платить по счетам.

Хозяин ещё одной квартиры в Бостандыкском районе не сможет пользоваться канализацией пока не погасит долги. Специалисты поднялись на чердак и с помощью специального приспособления заглушили трубу водоотвода.

«За два месяца рейдов по городу Алматы по услугам холодного водоснабжения и канализации выявлено 900 нарушений правил водопользования. Самое крупное, наверное, из этих нарушений - это самовольное подключение либо хищение воды. Таких случаев более 350. По каждому случаю вода отрезана и выставлено доначисление, самое минимальное, порядка 150 тысяч тенге», - говорит специалист по связям с общественностью ГКП «Алматы су» Серик Шагиров.

Подобные рейды коммунальщики обещают проводить регулярно. Поскольку, долги алматинцев ежегодно только растут, и на сегодняшний день составляют 270 миллионов тенге.

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