Спешащую на вызов скорую отбросило в кювет - тройное ДТП в Кокшетау

В нарушении правил дорожного движения полиция обвиняет водителя машины скорой помощи, но у медиков есть своя версия.

В Кокшетау произошло тройное ДТП с участием кареты скорой помощи, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Акмолинской области, сообщает Sputnik Казахстан.

По информации ведомства. инцидент произошел в минувшее воскресенье, 8 июля, в 22.00 на перекрестке улиц Уалиханова и Ташенова.

Как рассказали в полиции, машина скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, выехала на красный сигнал светофора и столкнулась с "Ладой-21144". От удара "неотложку" отбросило в кювет, а "Ладу" — на полосу встречного движения, где она врезалась в стоявшую иномарку Toyota Avensis.

Как показала экспертиза, все участники ДТП были трезвы. К счастью, никто не пострадал.

Автомобили получили механические повреждения. В отношении водителя "скорой помощи" составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения).

На станции скорой помощи выдвигают свою версию аварии.

"Водитель машины ехал на вызов второй категории: ребенок год задыхался, срок заезда — 15 минут. Проблесковые маячки, спецсигналы — все было включено. На том месте водителя скорой пропустили две машины, а из-за них и вырулила "Лада", — сообщили в медучреждении.

По словам врачей, водитель "Лады" заявил, что громко слушал музыку и двое суток не спал, поэтому ничего не слышал. Опытному 62-летнему водителю неотложки оставалось доработать до пенсии семь месяцев.

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