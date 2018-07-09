Новый тариф в автобусах Астаны – 180 тенге наличными

Изменения вводятся с 21 июля.

С 21 июля 2018 года начнет действовать дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте столицы, передает Елорда Инфо со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны, сообщает Елорда Инфо.

«В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в столице» ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» сообщает об изменении с 21 июля 2018 года тарифа на проезд в общественном транспорте столицы в городском и пригородном сообщениях», - говорится в сообщении.

Согласно Закона Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте» установленный тариф на проезд в общественном транспорте столицы в городском сообщении подлежит дифференциации при оплате через электронную систему.

Учитывая изложенное, тарифы на городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщениях столицы устанавливаются в следующих размерах:

на обычные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа 90,0 тенге;

на обычные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными средствами 180,0 тенге;

на экспрессные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа 180,0 тенге;

на экспрессные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными средствами 250,0 тенге;

в пригородном сообщении города Астаны при безналичной оплате посредством электронного проездного документа 8,0 тенге за 1 километр;

в пригородном сообщении города Астаны при оплате наличными средствами 11,5 тенге за 1 километр.

При этом в случае неисправности системы электронной оплаты за проезд, пассажир, осуществляющий оплату через электронный проездной документ, имеет право на бесплатный проезд.

Тариф на проезд в общественном транспорте столицы в городском и пригородном сообщениях для детей в возрасте от 7 до 15 лет в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте» предусматривается с оплатой пятьдесят процентов от полной стоимости проездного документа (билета).

Условия перевозок пассажиров льготных категорий граждан, определенных решением маслихата города Астаны от 20 июля 2017 года № 167/21-VI «О Порядке оказания социальной помощи отдельным категориям граждан города Астаны в виде освобождения от оплаты за проезд на маршрутах городского пассажирского транспорта» остаются без изменений.

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