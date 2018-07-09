Министр обороны Великобритании обвинил Россию в смерти британки

Дон Стерджесс умерла 9 июля.

Россия виновна в смерти британки, скончавшейся от отравления «Новичком». Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, его слова передает Reuters.

«Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, из-за которой умерла наша гражданка. Я думаю, это мы можем осудить вместе со всем миром», — сказал Уильямсон.

30 июня Чарли Роули и Дон Стерджесс отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок» в соседнем с Солсбери городе Эймсбери. Их положили в ту же больницу, где проходили лечение бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Стерджесс умерла 9 июля.

Как сообщало следствие, «Новичок» был нанесен на дверную ручку дома Скрипалей в Солсбери и в итоге оказался в окрестностях. Нервно-паралитическое вещество не распадается в естественной среде и может сохранять опасность продолжительное время. По сведениям источников британских СМИ, Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен «Новичок», или шприц с остатками вещества.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в начале марта. По данным Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

Источник: Lenta.ru

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