Родные убитых в Алматинской области женщин недовольны приговором убийце

Они намерены добиваться пожизненного заключения.

Родные трёх убитых женщин в Алматинской области требуют более сурового наказания для 22-летнего преступника. Они намерены в ближайшее время обжаловать приговор. Несколько дней назад в Талдыкоргане убийце вынесли приговор: ближайшие 20 лет он проведёт в колонии строгого режима, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Следствие по делу об убийстве трёх женщин длилось почти два с половиной месяца. Всё это время полицейские детально изучали все материалы дела и пытались установить истинную причину жуткого преступления. А на скамье подсудимых оказался 22-летний парень, который сразу признался в жестокой расправе. Судебные слушания по делу проходили практически ежедневно. Родные погибших заявляют, что за все время задержанный ни разу не посмотрел в их сторону и постоянно отводил глаза. Свой жуткий поступок, по словам пострадавших, парень так и не смог объяснить.

- Он у меня в конце суда попросил прощения. Какое может быть прощение? Он убил мою мать, сестру и племянницу! Потом приходили ещё его родственники и тоже просили прощения у меня. А за все, что он сделал, ему дали 20 лет, разве это срок? Я в одночасье лишился трех близких мне людей, и теперь я хочу обжаловать приговор, он должен сидеть в тюрьме всю жизнь, - сообщает родственники погибших Темир Лапаев.

Трагедия произошла три месяца назад. Тела 88-летней женщины, ее 51-летней дочери и 24-летней внучки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в доме на окраине села Узынагаш. Убийцей оказался безработный 22-летний парень. Именно его в день убийства видели соседи погибших. Задержали его на вторые сутки после страшной трагедии. В полиции он рассказал, как убил женщин и где спрятал нож и окровавленную одежду. Улики правоохранители обнаружили в местной реке. По данным следствия, после жестокой расправы над тремя женщинами парень нанес себе несколько ножевых ранений. Так он, предположительно, пытался скрыть свою причастность к преступлению. Что стало причиной убийства, так и неясно. Но родственники погибших не исключают, что пойти на это осужденный мог из-за нехватки денег: после убийства в доме пропали золотые украшения. Звучала и версия неразделенной любви убийцы к 24-летней погибшей Бекзат. Сейчас родные женщин пишут письмо в Генпрокуратуру. Они намерены добиваться пожизненного заключения.

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