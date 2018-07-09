Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Жителей поселка под Алматы отрезали от газа и оштрафовали

Люди говорят, что частная монтажная компания провела трубы, но оформить техническую документацию вовремя не потрудилась.

Фото : TrubaMaster9 июля 2018, 23:16

Жители поселка под Алматы боятся взлететь на воздух. Несколько месяцев назад их неожиданно отрезали от газопровода и выставили миллионные штрафы. Пришлось устанавливать в домах газовые баллоны. Оказалось, строительно-монтажная компания два года назад провела в дома газ, но оформлять документы не стала, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Ренат Умирзаков два месяца использует газовый баллон. И каждый день опасается за своих детей. Их у него восемь. Устройство, говорит, ненадёжное. В доме постоянно пахнет газом.

Мало того, многодетному отцу выписали штраф за незаконное подключение к газоснабжению. Больше 250 тысяч тенге. В таком же положении оказались ещё сто семей в поселке Коянкус. У некоторых суммы штрафов доходят до двух миллионов тенге.

Люди говорят: частная монтажная компания провела трубы к газопроводу, установила счетчики и пломбы, подключила дома. Но оформить техническую документацию вовремя не потрудилась.

- Подрядчик решил пойти по легкому пути и произвести нелегальную врезку. Наши контролеры это все выявили. Мы были вынуждены их абонентов отключить. Эти штрафы выставлены согласно правилам розничной реализации товарного газа. Абоненты здесь в заложной ситуации. Его нелегально врезали, - утверждает директор Алматинского производительного филиала АО «Казтрансгаз Аймак» Бахтияр Избасаров.

Больше ста домов в селе подключили к газу два года назад. Но в мае в ходе проверки были выявлены нарушения. Оказалось, что подрядная компания незаконно проложила трубы газопровода, да еще и с нарушением строительных норм. Инспекторы газ отрезали, а сельчанам выставили огромные счета. Газ сельчане проводили за свой счет. Отдавали по 300, 400 и 600 тысяч тенге. И два года пытались добиться от подрядчика документов. Ведь топливом они пользовались, а квитанции не получали.

- Постоянно с ней по телефону разговаривала, что дайте нам лицевой счет, нам уже пора оплачивать. Потому что набегают кубометры. На что она говорила: все, скоро, сейчас, завтра, послезавтра, - рассказывает жительница поселка Коянкус Алматинской области Зульфия Маркитанова.

Директор ТОО «Ер-Кай» Эльмира Мамешова признает свою вину и обещает, что к началу отопительного сезона газ вернут. А еще предпринимательница будет добиваться от газовщиков отмены штрафов. Мамешова уверяет: она уговаривает компанию-поставщика разрешить сельчанам вернуть долги частями.

Коммунальщики говорят: восемнадцати семьям газ уже вернули. Остальным придется подождать.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты