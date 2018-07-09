Жителей поселка под Алматы отрезали от газа и оштрафовали

Люди говорят, что частная монтажная компания провела трубы, но оформить техническую документацию вовремя не потрудилась.

Жители поселка под Алматы боятся взлететь на воздух. Несколько месяцев назад их неожиданно отрезали от газопровода и выставили миллионные штрафы. Пришлось устанавливать в домах газовые баллоны. Оказалось, строительно-монтажная компания два года назад провела в дома газ, но оформлять документы не стала, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Ренат Умирзаков два месяца использует газовый баллон. И каждый день опасается за своих детей. Их у него восемь. Устройство, говорит, ненадёжное. В доме постоянно пахнет газом.

Мало того, многодетному отцу выписали штраф за незаконное подключение к газоснабжению. Больше 250 тысяч тенге. В таком же положении оказались ещё сто семей в поселке Коянкус. У некоторых суммы штрафов доходят до двух миллионов тенге.

Люди говорят: частная монтажная компания провела трубы к газопроводу, установила счетчики и пломбы, подключила дома. Но оформить техническую документацию вовремя не потрудилась.

- Подрядчик решил пойти по легкому пути и произвести нелегальную врезку. Наши контролеры это все выявили. Мы были вынуждены их абонентов отключить. Эти штрафы выставлены согласно правилам розничной реализации товарного газа. Абоненты здесь в заложной ситуации. Его нелегально врезали, - утверждает директор Алматинского производительного филиала АО «Казтрансгаз Аймак» Бахтияр Избасаров.

Больше ста домов в селе подключили к газу два года назад. Но в мае в ходе проверки были выявлены нарушения. Оказалось, что подрядная компания незаконно проложила трубы газопровода, да еще и с нарушением строительных норм. Инспекторы газ отрезали, а сельчанам выставили огромные счета. Газ сельчане проводили за свой счет. Отдавали по 300, 400 и 600 тысяч тенге. И два года пытались добиться от подрядчика документов. Ведь топливом они пользовались, а квитанции не получали.

- Постоянно с ней по телефону разговаривала, что дайте нам лицевой счет, нам уже пора оплачивать. Потому что набегают кубометры. На что она говорила: все, скоро, сейчас, завтра, послезавтра, - рассказывает жительница поселка Коянкус Алматинской области Зульфия Маркитанова.

Директор ТОО «Ер-Кай» Эльмира Мамешова признает свою вину и обещает, что к началу отопительного сезона газ вернут. А еще предпринимательница будет добиваться от газовщиков отмены штрафов. Мамешова уверяет: она уговаривает компанию-поставщика разрешить сельчанам вернуть долги частями.

Коммунальщики говорят: восемнадцати семьям газ уже вернули. Остальным придется подождать.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!