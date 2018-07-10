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Для госслужащих введут цифровые удостоверения

Благодаря удостоверению госслужащий сможет войти в административные здания госорганов посредством системы ИИС «Е-қызмет».

Фото : Today.kz10 июля 2018, 00:02

Внедрение нового формата служебных удостоверений - ID-карт государственных служащих разъяснили на заседании межведомственной рабочей группы в Астане, передает пресс-служба Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Заседание прошло под председательством главы Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева с участием уполномоченного органа в сфере информатизации и информационной безопасности и представителей IT-сообществ.

В ходе мероприятия было отмечено, что разработка и внедрение цифрового служебного удостоверения (ID-карты) предусматривает имплементацию электронной цифровой подписи (ЭЦП) государственного служащего и интегрирование систем контроля и управления доступом государственных органов (СКУД) с единым центром управления ИИС «Е-қызмет».

«Благодаря этому удостоверению госслужащий сможет войти в административные здания госорганов посредством системы ИИС «Е-қызмет», что позволит в дальнейшем оптимизировать расходы на содержание бюро пропусков», - говорится в сообщении.

Также в пилотном режиме были продемонстрированы и другие возможности нового электронного служебного удостоверения. В частности, была протестирована имплементированная на ID-карту ЭЦП государственного служащего, которая позволяет подписывать в электронном формате документы в информационных системах госорганов.

Кроме того, были даны рекомендации по использованию инновационных решений (компьютерных программ и приложений) для учета и контроля рабочего времени госслужащих. Это позволит мониторить за продуктивностью и эффективностью работников, а также снизить риски возникновения инцидентов, создающих угрозу информационной безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что ID-карты введены в пилотном режиме для всех сотрудников Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.


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