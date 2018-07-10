Общая протяжённость маршрута ЛРТ-трамваев составит двадцать два километра.

В 2022 году в Алматы вернутся трамваи. Это будет экологически чистый легко-рельсовый транспорт, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Об этом рассказал исполнительный директор управления по проекту ЛРТ компании «Алматы-электротранс» Гани Тажиев. Строительство линии стартует в следующем году. Общая протяжённость маршрута - двадцать два километра. Предполагается, что новая линия будет соединять два объекта - Ледовый Дворец «Алматы Арена» и автовокзал «Саяхат». Общая стоимость проекта - около ста тридцати миллиардов тенге. Проект будет реализован по принципу государственно-частного партнёрства. Как пояснил Тажиев, сейчас идёт подготовка документации к проведению открытого международного конкурса, состоящего из двух этапов.

"Нам нужен сильный партнер. Надеюсь, мы отберем сильного партнера, который будет реализовывать этот проект. В данное время у нас существует около 50 компаний, которые имеют намерения по участию в нашем конкурсе. Они имеют большой опыт, они имеют такие же проекты в других странах мира. В 2022 году по нашему плану город должен увидеть новый экологичный красивый общественный транспорт. Разгрузит наши пробки. По нашему расчету она будет провозить около 75 тысяч человек", - говорит исполнительный директор Управления по проекту ЛРТ ТОО «Алматыэлектротранс» Гани Тажиев.

Спикер также пояснил, что планируется приобретение более тридцати подвижных составов. Среди желающих поставлять трамваи ЛРТ в Алматы - три фирмы: французская, немецкая и канадская. После завершения строительно-монтажных работ новая транспортная линия будет обслуживаться частным партнёром на протяжении 23 лет. По истечении этого срока проект будет передан на баланс города.

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