Велокоманда «Астана» стала восьмой на третьем этапе «Тур де Франс»
В общем зачете гонщик «Астаны» Якоб Фульсанг занимает 13 место.
Командная гонка с раздельным стартом прошла на третьем этапе многодневной велогонки «Тур де Франс», сообщает SportsKZ.
Первый результат — у команды ВМС, вторыми стали гонщики «Sky», замкнула тройку лидеров «Quick-Step Floors».
Гонщики «Астаны» завершили этап в с восьмым результатом.
«Тур де Франс». Третий этап
Шоле — Шоле. 35.5 километров
1. ВМС — 38:46
2. «Sky» — +0:04
3. «Quick-Step Floors» — +0:07
8. «Астана» — +0:52
Общий зачет:
1. Грег Ван Авермат (Бельгия, ВМС) — 9:08:55
2. Тиджей Ван Гардерен (США, ВМС)
3. Герайнт Томас (Великобритания, «Sky») — +0:03
13. Якоб Фульсанг (Дания, «Астана») — +0:51
24. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана») — +1:06
36. Магнус Корт (Дания, «Астана») — +1:33
42. Танел Кангерт (Эстония, «Астана») — +1:42
97. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — +3:58
125. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +5:34
164. Йеспер Хансен (Дания, «Астана») — +10:16.