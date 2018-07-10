Пьяный отец избил гитарой дочь в Атырау
Суд назначил ему административный арест.
Фото : World of Wellness Healing Care10 июля 2018, 00:50
Ударивший несовершеннолетнюю дочь гитарой мужчина осужден в Атырау, сообщает zakon.kz.
«В специализированном административном суде города Атырау рассмотрено административное дело в отношении правонарушителя А. В ходе судебных слушаний выяснилось, что мужчина в июне 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у себя дома устроил скандал. В ходе ссоры ударил гитарой по голове свою несовершеннолетнюю дочь, умышленно причинив легкий вред здоровью. Постановлением суда А. признан виновным. Суд назначил ему административный арест сроком на 7 суток», - сообщила пресс-служба специализированного административного суда города Атырау.
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