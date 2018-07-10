Асет Исекешев поздравил Бейбута Шуменова с успешным возвращением на ринг

В свою очередь Жилберто Хесус Мендозу и Бейбут Шуменов поблагодарили акима столицы за достойную организацию боя.

Аким столицы принял президента Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Хесус Мендозу, спортивного журналиста, директора NotiFight Лудо Саенца и казахстанского боксера Бейбута Шуменова, завоевавшего в минувшие выходные чемпионский пояс, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«Очень достойная победа и достойное, после полученной травмы, возвращение на ринг. Еще раз примите мои поздравления и продолжайте также радовать своими достижениями казахстанских болельщиков», – поздравил боксера А. Исекешев.

В свою очередь Жилберто Хесус Мендозу и Бейбут Шуменов поблагодарили акима столицы за достойную организацию боя в столице Казахстана.

«Благодарю Вас за организацию вечера бокса. Это был отличный праздник для горожан в День 20-летия нашей столицы», – сказал Б. Шуменов.

«Бой вашего земляка был организован на высоком уровне, в «Барыс Арене» творилось нечто невообразимое. Ваша столица достойна принимать боксерские поединки высокого уровня. Казахстан всегда славился великими боксерами», – отметил президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Хесус Мендоза.

Напомним, 7 июля в ледовом дворце «Барыс Арена» казахстанский боксер в титульном поединке одержал победу над Хизни Алтункаем. Турецкий боксер отказался выходить на десятый раунд. В результате казахстанец завоевал пояс «регулярного» чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Содействие в организации вечера бокса в «Барыс Арене» оказали акимат столицы и Министерство культуры и спорта РК.

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