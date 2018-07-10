Представлен официальный постер второго боя Головкин - «Канело»

Второй бой Головкина и «Канело» состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Директор по маркетингу американского телеканала HBOПатрик Бирн опубликовал официальную афишу рематчаГеннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Второй бой Головкина и «Канело» состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Их первый поединок прошел 16 сентября 2017 года там же и завершился скандальной ничьей, а сам Головкин впоследствии называл T-Mobile Arena «местом преступления». Судейские записки того боя выглядели так: Аделаида Берд — 118-110 в пользу «Канело», Дон Трелла — 114-114 (при этом он отдал Альваресу лучший раунд Головкина — седьмой), Дэйв Моретти — 115-113 в пользу Головкина. Перед рематчем Геннадий выразил надежду, что в этот раз судьи продемонстрируют больше профессионализма.





