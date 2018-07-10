Крушение поезда в Турции: казахстанцев среди погибших нет

По предварительным данным, сход вагонов мог произойти из-за неблагоприятных погодных условий.

В Турции в провинции Текирдаг произошло крушение пассажирского поезда, 24 человека погибли. Казахстанцев среди погибших нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

«По предварительной информации, среди погибших и пострадавших во время крушения поезда в Турции граждан Казахстана нет. Консулы Казахстана работают в тесном сотрудничестве с соответствующими органами Турции», - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

Как сообщает агентство Андолу, поезд следовал по маршруту из приграничного с Болгарией города Капикуле до Стамбула. По предварительным данным, сход вагонов мог произойти из-за неблагоприятных погодных условий.

Из-за проливных дождей произошел размыв почвы под рельсами. Во время крушения в поезде находились 362 пассажира и 6 работников железной дороги. Вице-премьер Турции Реджеп Акдаг сообщил о 24-х погибших.





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