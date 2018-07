Туристка случайно повторила мем «неверный парень» и прославилась

Жительница ЮАР Тришна Пема (Trishna Pema) во время поездки в Италию позировала с мороженым на камеру, и снимок случайно оказался поразительно похож на популярный мем «неверный парень».

На снимке видно, что прямо за главной героиней по улице прогуливаются за руку парень с девушкой. Выражение лица незнакомца в точности повторяет мимику героя из мема. Его спутница также случайно скопировала эмоции другой героини вирусной картинки.

Подруга путешественницы выложила фото, указав, что композиция ей «кое-что напоминает».

Yall my friend was just tryna take a pic with her ice cream but something about it looked too familiar sdjkjjsj ???????? pic.twitter.com/RRoe8B2IZ9