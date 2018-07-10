Промоутер Елеусинова официально анонсировал его третий бой
6 июня в развлекательном комплексе York Hall в Лондоне Елеусинов дрался с другим венгерским боксером — Золтаном Шабо.
Промоутерская компания Matchroom Boxing, представляющая интересы казахстанского боксера Данияра Елеусинова (2-0, 1 КО), объявила о его третьем бое на профи-ринге, сообщает Sports.kz.
«Данияр Елеусинов дерется с Габором Горбичем 4 августа в шоу в Кардиффе!» — пишет твиттер Matchroom Boxing.
Напомним, 30-летний венгерский боксер Габор Горбич (24-11, 14 КО) должен был встретиться на ринге с Елеусиновым еще 6 июня в Лондоне, но получил серьезное рассечение. Горбич пообещал встретиться с казахстанцем, как восстановится после травмы — так и случилось.
6 июня в развлекательном комплексе York Hall в Лондоне Елеусинов дрался с другим венгерским боксером — Золтаном Шабо (24-12, 10 КО) — этот бой завершился убедительной победой Данияра единогласным решением.
Daniyar Yeleussinov fights Gabor Gorbics on August 4's #JDNXTGEN show in Cardiff! ????????⚡— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 9 июля 2018 г.
????️ https://t.co/SRG7R1Uvsa pic.twitter.com/AKsWPNMEdG